شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تستهدف محمد العرب بقذيفة على الهواء مباشرة وهذا مصيره .. شاهد الفيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الإعلامي الميداني بفضائية سكاي نيوز عربية محمد العرب، اليوم، مقطع فيديو لاستهداف مليشيات الحوثي له أثناء قيامه بعمله من إحدى الجبهات بمحافظة صعدة. وقال في تغريدة عبر "تويتر"، : "استهدفونا الحوثيين في بداية التقرير.. ولَم نحذف المشهد.. نعم يا سادة نحن من ننقل الحقيقة لكن من المترس الأول.. نحن هنا أين أنتم من مقدمة الصفوف ولسنا ممن يعمل في الخطوط الخلفية ...رصاصكم لا يخيفنا ولا يرهبنا".

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