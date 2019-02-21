شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تكلف المليشيا بتكثيف هجماتها العسكرية على السعودية للتأثير على زيارة ولي العهد لعدة دول والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أرجعت مصادر مطلعة تصاعد المعارك على الحد الجنوبي السعودي، بين مليشيا الحوثي الانقلابية، والقوات السعودية، إلى دعم وتوجيهات قطرية بهذا الشأن.

وكشفت المصادر أن مليشيا الحوثي الانقلابية تلقت مؤخراً وخاصة منذ مطلع العام الجاري 2019م، دعم مالي كبير من قطر، وتوجيهات من دوائر استخباراتية قطرية بتكثيف الهجمات على الحدود السعودية بهدف استهداف أمن المملكة العربية السعودية، والتأثير على استقرارها وسمعتها بصورة عامة، والتأثير على جولة ولي عهد المملكة العربية السعودية التي يقوم بها حالياً وتشمل كل من باكستان والهند والصين، والتي سيوقع خلالها الأمير الشاب عدد من الاتفاقات الاقتصادية في الدول التي تشمل جولته.

وكثفت مليشيا الحوثي خلال هذا الأسبوع هجماتها الفاشلة على القوات السعودية المرابطة على الحدود اليمنية- السعودية. في وقت حصلت المليشيا على دعم مالي كبير من قطر لهذا الغرض.