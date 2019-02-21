شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وصول الدولار الى 500 ريال اعلان طارئ لمحلات الصرافة ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر ان محلات الصرفة بصنعاء اعلانت وقف بيع العملات الاجنبية نتيجة الهبوط المفاجئ والمقصود من جهات معينة في الدولة.

– الأسعار في صنعاء

الدولار الأمريكي

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