شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور علني لمشائخ حجور ومن يقود الصفوف الأولى للمقاومة "صورة وتفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهرت صور عددا من مشائخ قبيلة حجور وهم في الخطوط الأولى لجبهات المواجهة مع أبطال مقاومة حجور ضد مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقالت مصادر ميدانية "إن أبطال مقاومة حجور، صدوا هجوما شنته مليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة بني شهر بمديرية كشر بمحافظة حجة، شمال غربي البلاد، وكبدوا المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

وطبقاً للمصادر فإن المليشيا حاولت خلال هجومها الفاشل الاستيلاء على قلعة بني شهر في الحد الشمالي لمديرية كشر، ولكن الأبطال كانوا لها بالمرصاد وكسروا هجومها.

وأفادت المصادر أن المليشيا تحاول استعادة المواقع التي خسرتها في منطقة جمانة، لانتشال جثة أحد القيادات الميدانية وعدد من العناصر التابعين لها، منعتهم ضربات الأبطال من ذلك.

وكان التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية قد استجاب لمطالبات وجهها مشائخ وأعيان قبائل حجور لقيادتي الشرعية والتحالف العربي بضرورة التدخل العاجل بإسنادهم بالإمكانات لمواجهة المليشيا الانقلابية التي تستخدم مقدرات وعتاد دولة لسحق وحصار القرى في حجور.

وكشفت مصادر مطلعة في الحكومة، عن قیام قوات التحالف بأول عملیة إنزال دعم لإسناد قبائل حجور التي تخوض معارك عنیفة مع ملیشیا الحوثي الانقلابیة في محافظة حجة شمال غرب الیمن.