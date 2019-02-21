عاجل : اندلاع مواجهات عنيفة ومفاجئة الآن وقصف مدفعي وتحليق مكثف للطيران بمدينة الحديدة.. (ماذا يحدث؟)

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عدن - ياسمين التهامي - اندلعت قبل قلیل اشتباكات عنیفة شرق مدینة الحدیدة بین قوات الجیش الیمني وملیشی

الحوثي الانقلابیة.

وقالت مصادر محلیة في المدینة " إن اشتباكات ھي الأعنف بالتزامن مع قصف مدفعي وتح

مكثف لطیران الاستطلاع تشھده المداخل الشرقیة والشمالیة الشرقیة للمدینة.

وأضافت المصادر " إن الاشتباكات اندلعت عقب محاولة ھجوم لملیشیات الحوثي الانقلا

نحومواقع الجیش والمقاومة المتقدمة بعد مستشفى 22 مایو .

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