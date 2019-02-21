شكرا لقرائتكم خبر عن من هو القيادي الذي خان قبائل حجور وأدخل الحوثيين .. شاهد من يكون ''اسم و وتفاصيل صارخة'' والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر قبلية في منطقة حجور خيانة سكرتير أول الحزب الاشتراكي اليمني في حجة (رئيس الحزب في المحافظة) لقبائل حجور وأبناء عمومته وبإدخال الحوثيين من غرب العبيسة قبل أن يتصدى لهم في أسفل العبيسة رجال بني جبهان والجشيبي، وسقط شهيد جشيبي.

ونفذت طائرات التحالف العربي أول عملية إسقاط جوي مساند لقبائل حجور المحاصرة من قبل المليشيات الحوثية- ذراع إيران في اليمن- التي تواصل عدوانها الوحشي على المدنيين في مديرية كشر حجور بمحافظة حجة.

وكانت أكدت مصادر قبلية امس تنفيذ أول عملية إسقاط جوي داخل مناطق حجور على أن تتبعها عمليات إسناد واسعة متوقعة خلال الساعات القادمة.

وأكد الشيخ فهد دهشوش أمس في منشور موجز "كل شيئ سيرتب كما تحبون وبالشكل الصحيح وسيفك الحصار إن شاء الله المهم الثبات والصمود يا أشجع الرجال".

وتعززت الترجيحات حول عملية عسكرية منسقة بصدد فك الحصار وفتح جبهة إلى حجور من جهة مستبأ.

وتأكدت الأنباء عن خيانة سكرتير أول الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة حجة (رئيس الحزب) لقبائل حجور وأبناء عمومته بإدخال الحوثيين من غرب العبيسة قبل أن يتصدى لهم في أسفل العبيسة رجال بني جبهان والجشيبي، وسقط شهيد جشيبي.

وبحسب معلومات أيضا فإن سكرتير منظمة الحزب الإشتراكي في أفلح الشام يحيى حفيظ هو الذي يقود مجاميع الحوثيين من جنوب كشر من جهة العبادلة، وقد قتل ثلاثة من أبنائه مع الحوثيين.