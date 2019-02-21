شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : مسؤول في الشرعية ينتمي لحزب الاصلاح يظهر على قناة الجزيرة ويهاجم السعودية ويصف الشرعية بوصف غير متوقع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجم القيادي علي حسين البجيري عضو مجلس الشورى المملكة العربية السعودية من على منبر قناة الحزيرة القطرية في برنامج ما بلا حدود وقال البجيري ان السعودية لم تصرف مليارات دعما لليمن مؤكدا انها تدعم اللصوص والسرق وليس الشرفاء

مكذبا بذلك تصريحات السفير السعودي محمد ال جابر والذي اعلن عن الدعم السعودي لليمن.. واشار البجيري ان السعودية اتت الى اليمن من اجل الاستحواذ على ثروات اليمن مشيرا الى ان الامارات هي من تتحكم بالسياسة السعودية.

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