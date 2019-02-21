شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل : مصير مؤلم لطاقم قناة المسيرة الحوثية في حجور..(تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألقى رجال القبائل القبض على طاقم إعلامي تابع لمليشيا الحوثي الارهابية في منطقة العبيسة مساء الخميس.

وقالت مصادر ميدانية إن رجال القبائل تمكنوا من القبض على طاقم قناة المسيرة الحوثية والمكون من ثلاثة أشخاص بعد محاولتهم التسلل إلى قرى "العبيسة" في مهمة إعلامية لإيهام المليشيات بسقوط المنطقة.

يأتي ذلك عقب هجوم حوثي عنيف على منطقة العبيسة انتهى بمجزرة مروعة في صفوف الحوثيين وسقوط نحو 30 منهم بين قتيل وجريح.