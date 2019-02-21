شكرا لقرائتكم خبر عن ما الذي حدث اثناء هبوط بطل سعودي بطيارته المروحية في حجور .. وماهي المهمة التي نفذتها.. مراسل العربية يكشف التفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مراسل قناة العربية حسين بن مسعد ان اول طائرة مروحية للتحالف هبطت في منطقة البعسيه الخاضعة لسيطرة قبائل حجور وأكد مراسل العربية في تغريده على حسابه في تويتر أن طيار سعودي بطل تحدى ميليشيا الحوثي ويحط بطائرته المروحية في منطقة داخل بلاد حجور لينقذ عدد من الجرحى إلى السعودية للعلاج. هذا ولم تؤكد المعلومات اي جهة حكومية حتى اللحظة.

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