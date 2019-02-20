الحوثيون في إب يحتجزون شاحنات إغاثة ويختطفون مدير منظمة إنسانية

احتجزت مليشيا الحوثي الانقلابية شاحنات إغاثة في منفذ إب الجمركي، شرق مدينة إب، وسط اليمن.

واتهمت الحكومة الشرعية، أمس الثلاثاء، مليشيا الحوثي الانقلابية، باحتجاز 28 شاحنة اغاثية في المدخل الشرقي لمحافظة اب وسط اليمن.

وذكرت وكالة الانباء اليمنية "سبأ" أن من بين الشاحنات المحتجزات 13 شاحنة قادمة من محافظة عدن وتحمل مساعدات مخصصة لمحافظات (الحديدة، حجة ، المحويت ، ريمه ، صعدة ،وتعز).

وطالب وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للاغاثة عبدالرقيب فتح، منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن ليزا غراندي بالتدخل العاجل والسريع وعمل الضغوطات اللازمة للإفراج عن تلك الشاحنات، وإدانة الانتهاكات الإجرامية التي تقوم بها المليشيات الانقلابية يومياً بحق المساعدات الاغاثية والإنسانية.

وتفرض مليشيا الحوثي جبايات مالية كبيرة في المنفذ الشرقي لمدينة إب منذ أكثر من عامين تحت مسمى جمركة المواد الغذائية والسلعية في الوقت الذي تُدفع الجمارك في ميناء عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن).

في غضون ذلك اختطفت مليشيا الحوثي الانقلابية، رئيس منظمة مملكة سبأ للتنمية والأعمال الإنسانية بإب.

وبحسب مصادر محلية فإن المشرف الأمني بمليشيات الحوثي بمديرية القفر بإب المدعو أبو العباس وعناصره قاموا باختطاف، محمد الحبيشي رئيس منظمة مملكة سبأ للتنمية ،أثناء تدشين المنظمة مشروع توزيع المواد الغذائية للأسر الفقيرة بالمديرية.

وتأتي هذه الانتهاكات ضمن عمليات مضايقات واسعة للعمل الإنساني في محافظة إب من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية.