شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد الحقوقي للمهرة وسقطرى ينفذ حلقة نقاش حول مسودة الوثيقة الوطنية لأبناء المهرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفذ المرصد الحقوقي للمهرة وسقطرى صباح يوم الأربعاء 20 فبراير 2019 في قاعة فندق الغيضة جرند حلقة نقاش حول مسودة الوثيقة الوطنية لأبناء محافظة المهرة.

وفي أفتتاح الحلقة رحب رئيس المرصد الحقوقي الأستاذ/ مجاهد عفرار بالحاضرين ، شاكراً لهم تلبيتهم لدعوة المرصد الحقوقي ، مستعرضاً أهداف الحلقة النقاشية وأهمية مشاركة المرصد الحقوقي في مناقشة مسودة الوثيقة الوطنية لأبناء المهرة.

وأضاف عفرار أن المرصد الحقوقي يعمل سوياً مع كافة شرائح المجتمع المهري من أجل المصلحة العامة ، وتبني الحوارات والنقاشات التي من شأنها تبني حقوق وتطلعات أبناء المهرة .

وتطرق المحامي/مازن محيسن أمين عام المرصد عن أهمية الحوار والنقاش في طرح الاراء والوقوف على ما جاء في مسودة الوثيقة ، قائلاً أنناء في المرصد الحقوقي سنأخذ ملاحظات المشاركين وإيصالها للجنة إعداد وصياغة الوثيقة.

ومن جهتـه شدد الشيخ/ عبدالله بن عيسى بن عفرار رئيس المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى على ضرورة مناقشة مسودة الوثيقة بشفافية والأستماع لملاحظات كافة المكونات والشخصيات التي نتطلع من خلال اطروحاتهم الى تعزيز ما جاء في مسودة الوثيقة المطروحه.

وأشار رئيس المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى الشيخ/ عبدالله بن عيسى بن عفرار الى أهمية العمل على إقامة مثل هذه الورش والنقاشات على مختلف المستويات للوصول إلى مؤتمر مهري تقر فيها الوثيقة الوطنية.

ومن جانب آخر فتح باب النقاش للحاضرين لطرح ملاحظاتهم وأرائهم ومقترحاتهم في أجواء أتسمت بالشفافية والمسؤوليه تجاه حاضر ومستقبل المهرة .

كما تم تدوين الملاحظات وبعض التوصيات في ختام الحقلة على أن تسلّم إلى لجنة إعداد وصياغة الوثيقة .