عاجل : انفجار الوضع بين القوات الحكومية والحوثيين قبل قليل وطيران التحالف يتدخل ..التفاصيل

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عدن - ياسمين التهامي - اندلعت قبل قليل اشتباكات عنيفة شرق مدينة الحديدة بين قوات الجيش اليمني ومليشيات الحوثي الانقلابية. وقالت مصادر محلية في المدينة " إن اشتباكات هي الأعنف بالتزامن مع قصف مدفعي وتحليق مكثف لطيران الاستطلاع تشهده المداخل الشرقية والشمالية الشرقية للمدينة. وأضافت المصادر " إن الاشتباكات اندلعت عقب محاولة هجوم لمليشيات الحوثي الانقلابية نحومواقع الجيش والمقاومة المتقدمة بعد مستشفى 22 مايو

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