اصابة جنديان من القوات الخاصة البريطانية أثناء عملية سرية في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات

قالت صحيفة “ديلي إكسبرس” البريطانية ان جنديين بريطانيين ينتميان إلى كتائب SAS اصيبا في مهمة سرية في اليمن.

و هذه الكتائب تصنف ضمن القوات الخاصة الأخطر في العالم، و نشرت في مهمة سرية للغاية في اليمن ضمن مهمة مشتركة بين الولايات المتحدة و المملكة المتحدة.

و حسب الصحيفة، تم توجه فريق القوات الخاصة المدجج بالسلاح مكون من 12بريطانيا كلهم في مهمات سرية إلى عدن قادمين من جيبوتي على متن طائرة هليكوبتر تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، و تحت قيادة الولايات المتحدة.

و أشارت الصحيفة أن فريق “ساس” المحمول جوا و المدرب من قبل المخابرات السرية البريطانية يعمل إلى جانب وحدة لفريق “ألفا” و هي القوة القتالية الأساسية للقبعات الخضر الأمريكيَّة.

و أوضحت أن الفريق التقى مع قادة الإمارات قبل أن يتوجهوا إلى الشمال الشرقي في شاحنات صغيرة لا تحمل أية علامات، بعد أن تم إلباسهم ملابس يمنية، قبل أن يتم استهدافهم بلغم أرضي.

و أوضحت أن الجنود المسلحين أصيبوا بجروح في الساق و تم إجلاؤهم في مروحية إماراتية إلى القاعدة العسكرية الأمريكية في جيبوتي.