شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحدث صورة لشقيق عبدالملك الحوثي وماذا يفعل من أجل حجور؟ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نشر الإعلامي سام الغباري منشور على حائطه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة حديثة لشقيق عبدالملك الحوثي.
وقال الغباري في منشوره الذي رصده محرر "يمن الغد" قال :هذه صورة حديثة للارهابي عبدالخالق بدرالدين الحوثي شقيق الإرهابي عبدالملك في إحدى لقاءاته مع مرتزقته لحشد المقاتلين على حجور البطلة".
وتابع قائلا "أدرج هذا الإرهابي في قرار مجلس الامن كأحد المتهمين بجرائم ضد الإنسانية وتهديد السلام والأمن اليمني والإقليمي".
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد أحدث صورة لشقيق عبدالملك الحوثي وماذا يفعل من أجل حجور؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.