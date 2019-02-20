شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة لنانسي عجرم مع طفلتها «ليا» وهي ترضعها (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعت المطربة اللبنانية نانسي عجرم الأمهات إلى إعطاء أهمية خاصة للرضاعة الطبيعية، واعتبرت أنها الطريقة الأقوى للتواصل مع الطفل.

ونشرت المطربة اللبنانية، الثلاثاء 19 فبراير/شباط 2019، صورة على صفحتها في «إنستغرام»، لها وهي تُرضع ابنتها الثالثة، ليا.

وكتبت نانسي عجرم، «الرضاعة الطبيعية كانت دائماً من أجمل التجارب في حياتي. بالنسبة لي، هي الطريقة الأقوى للتواصل مع «لِيا»، تجعلها تشعر بالأمان والحب والاهتمام. ليس هناك شيء طبيعي وصحيح أكثر مما خططت الطبيعة الأم لأن نقوم به.

ووضعت نانسي عجرم مولودتها الثالثة، في الأول من فبراير/شباط 2019، من زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم، لتصبح بذلك أماً لثلاث بنات.

وقد اختارت الفنانة نانسي عجرم لطفلتها الثالثة اسم «ليا»، علماً أن ابنتيها الأخريين تتشابهان في الاسم نوعاً ما، إذ إن الأولى تحمل اسم «ميلا»، والثانية «إيلا».

وحرصت المطربة اللبنانية على مشاركة جمهورها أشهر الحمل الأخيرة، حتى إنها شاركت في بعض الحفلات والمناسبات الفنية في الفترة الأخيرة، وكانت علامات الحمل واضحة عليها.