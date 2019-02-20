شكرا لقرائتكم خبر عن هـــــــــــام : الاعلان عن موعد تطبيق أعادة انتشار القوات في الحديدة .. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الثلاثاء، عن موعد تطبيق إعادة انتشار القوات في الحديدة غربي اليمن، بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين مؤكدا تعهد الاخير بتطبيق جميع بنود اتفاقية السويد.

وقال غريفيث في إحاطة أمام مجلس الأمن، أن المرحلة الأولى من إعادة انتشار القوات في الحديدة اليمنية قد تبدأ اليوم أو غدا، وإن "الفريقبن في الحديدة أحرزا تقدما لافتا بقيادة الجنرال لوليسغارد"، مشيرا إلى أن "الطرفين اليمنيين اتفقا على إعادة الانتشار في الحديدة".

وحث المبعوث الأممي، على عدم بعدم تفويت فرصة السلام والتوصل إلى اتفاق، لافتا إلى أن "سكان الحديدة شعروا بانخفاض حدة التوتر والعمليات العسكرية. الطرفان اليمنيان قادران على الوفاء بالتزاماتهما".

وأضاف: "من المهم تعزيز جهود الإغاثة بموازاة تطبيق اتفاق السويد"، مؤكدا أن "الحوثيين تعهدوا لي شخصيا بتطبيق كل بنود اتفاقية السويد".

وبخصوص تبادل المعتقلين، قال غريفيث: "نسعى بشكل جدي للإفراج عن جميع الأسرى اليمنيين"، مشددا على أن "مسألة الحديدة تشكل جوهر النزاع اليمني حاليا. أعلم تماما العقبات وستكون أمامنا انتكاسات لكن علينا العمل على حل نهائي".