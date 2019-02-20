شكرا لقرائتكم خبر عن طيار سعودي يتحدى الميليشيا بطائرة مروحية ويقتحم منطقة ملتهبة ومحاصرة من الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مراسل قناة العربية حسين بن مسعد ان اول طائرة مروحية للتحالف هبطت في منطقة البعسيه الخاضعة لسيطرة قبائل حجور..

وأكد مراسل العربية في تغريده على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن طيار سعودي بطل تحدى ميليشيا الحوثي ويحط بطائرته المروحية في منطقة داخل بلاد حجور لينقذ عدد من الجرحى إلى السعودية للعلاج.