شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان ..قبل قليل انفجارات عنيفة تهز مطار صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت طائرات التحالف العربي ، صباح اليوم الاربعاء ، عدة غارات على مواقع مليشيات الحوثي بصنعاء. وذكرت مصادر محلية أن طائرات التحالف شنت غارتين على قاعدة الديلمي الجوية بمطار صنعاء. وقالت إن دوي انفجارين عنيفين سُمعا في احياء شمال صنعاء، فيما تصاعدت أعمدة الدخان من داخل قاعدة الديلمي الجوية. ولم يعلن التحالف العربي حتى الآن الأهداف التي استهدفها.

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