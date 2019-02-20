الأجهزة الأمنية والقضائية في أبين تعقد لقائها التشاوري الأول

تحت شعار (من اجل تحديث آلية العلاقة التكاملية بين القضاء والنيابة والاجهزة الامنية) عُقد بمدينة زنجبار محافظة ابين ، اليوم ، اللقاء التشاوري الاول للأجهزة الأمنية والقضائية والنيابة العامة.

و أكد الامين العام للمجلس المحلي بمحافظة ابين مهدي الحامد ،على أهمية اللقاء الذي ينعقد في المحافظة التي تنعم بالأمن والاستقرار .

ونقل نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع للحاضرين ،تحيات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد الميسري..مؤكداً ان اللقاء يمثل نقلة نوعية لتفعيل وتعزيز العلاقة بين الأجهزة القضائية والنيابية والأمنية.

واكد رئيس محكمة استئناف محافظة ابين القاضي قيصر العيدروس ،ان القضاء هو الاساس الحصين الذي تقوم عليه جميع الدول..مشيراً الى ان القضاء هو الملاذ الآمن لجميع الفئات والشرائح المجتمعية حيث يمكن لاي فرد في المجتمع اللجوء اليه لرفع المظالم الواقعة عليه وتحقيق العدالة.

واوضح القاضي العيدروس بأن اجمالي القضايا التي استقبلتها محكمة الاستئناف في المحافظة منذ يوليو 2017م بلغت 716 قضية تم الفصل في 362 قضية.

وأكدت كلمة المحامين التي القاها محمد فضل الدوبحي، على اهمية تفعيل عمل ونشاط القضاء وسرعة التقاضي ونشر العدل على طريق بناء الدولة اليمنية الحديثة.

وقدمت في اللقاء محكمة استئناف ابين ورقة عمل بعنوان (رؤية محكمة الاستئناف للآلية الشاملة لاصلاح القضاء واستعادة هيبته) كما قدمت شرطة ابين ورقة عمل بعنوان (علاقة الشرطة بأجهزة القضاء) وقدمت النيابة ورقة عمل بعنوان (النيابة العامة وعلاقتها بالأجهزة الأخرى).

حضر اللقاء رئيس النيابة ابو بكر الشقاع ،ووكيلا وزارة الداخلية اللواء احمد مسعود واللواء محمد جابر ووكيل محافظة ابين محمد الجحما ومدير عام شرطة ابين الخضر النوب.