شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الهند يخرج عن البروتوكول لأول مرة في التاريخ خلال استقباله ولي العهد السعودي "شاهد بالصور ماذا حدث؟" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خرج #رئيس وزراء #الهند ، ناريندرا مودي، عن #البروتوكول الحكومي المعتاد، ليستقبل شخصيا #ولي_العهد السعودي ، الأمير #محمد_بن_سلمان ، في مطار #نيودلهي ، اليوم الثلاثاء.

وجرت العادة على ألا يستقبل رئيس الوزراء الهندي شخصية أجنبية في المطار، بل يرسل مسؤولا أو وزير دولة لذلك؛ وذلك بحسب وكالة "رويترز".

قال رافيش كومار، المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية على "تويتر" "فصل جديد في العلاقات الثنائية"، مشيدا "بكسر البروتوكول" من جانب مودي، ونشر صورة للزعيمين، وهما يتصافحان بحرارة قرب سلم طائرة الأمير.

ومن المقرر أن يعقد مودي محادثات غدا مع ولي العهد الذي زار باكستان من قبل، حيث استقبل بحفاوة أيضا.

وأخذت الجولة بعدا إضافيا بعد تفجير في إقليم كشمير المتنازع عليه، يوم الخميس، ألقت الهند باللوم فيه على باكستان. وتحرص الجارتان على تعميق العلاقات مع السعودية، برغم زيادة التوتر بينهما بشدة.

وتعد السعودية أكبر مورد للنفط الخام إلى الهند، لكن وزارة الخارجية الهندية قالت الأسبوع الماضي إن البلدين وسعا الروابط لما هو أبعد من قطاع الطاقة، وإن الحكومتين اتفقتا على بناء شراكة استراتيجية.

وقال مسؤول هندي ووسائل إعلام رسمية سعودية، إن الهند تتوقع أن يعلن ولي العهد، خلال الزيارة، عن استثمار مبدئي في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية، وهو صندوق يشبه صناديق الثروة السيادية، للمساعدة في تسريع بناء موانئ وطرق سريعة.