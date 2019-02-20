شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف كانت النهاية السوداء .. مليشيات الحوثي تعترف بمقتل أحد أبرز قياداتها الأمنية (الإسم والصورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل قيادي أمني حوثي رفيع في معارك حجور، شمال غرب اليمن، بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي.

وأعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية، عن مقتل أحد أبرز قيادتها الأمنية في العاصمة صنعاء، بعد تشييعه والصلاة عليه يوم أمس الأول في صنعاء وبحضور قيادات عليا في وزارة الداخلية.

وقتل العقيد حمدان الجرمي، في السادس عشر من الشهر الجاري بغارة جوية في حجور اثناء اشرافه على مجاميع حوثية.

وينتمي القيادي الحوثي لمحافظة صعدة، معقل الحوثيين، ويقود القطاع الأمني الغربي في صنعاء