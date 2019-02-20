عاجل.. مجهولون يغتالون موظفا في الجهاز المركزي للرقابة بعدن

اغتال مسلحون مجهولون قبل قليل موظف بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في شار التعسين بعدن .

وطبقا لمصادر محلية، أطلق مسلحون مجهلون النار على الموظف فيصل ضبيان الذي يعمل بالجهاز المركزي للرقابة عند خروجة من منزلة أمام فندق الهملايا بشارع التسعين في المنصورة.

وأضافت أن فيصل ضبيان فارق الحياة على الفور بعد أن اخترقت عدة رصاصات لجسده.

وأكدت المصادر ان ضبيان كان يعمل على مراجعة قضايا نهب الاراضي بعدن.

ولم تتوفر حتى اللحظة معلومات حول دوافع الجريمة والجهات التي تقف خلفها.