اغتال مسلحون مجهولون قبل قليل موظف بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في شار التعسين بعدن .
وطبقا لمصادر محلية، أطلق مسلحون مجهلون النار على الموظف فيصل ضبيان الذي يعمل بالجهاز المركزي للرقابة عند خروجة من منزلة أمام فندق الهملايا بشارع التسعين في المنصورة.
وأضافت أن فيصل ضبيان فارق الحياة على الفور بعد أن اخترقت عدة رصاصات لجسده.
وأكدت المصادر ان ضبيان كان يعمل على مراجعة قضايا نهب الاراضي بعدن.
ولم تتوفر حتى اللحظة معلومات حول دوافع الجريمة والجهات التي تقف خلفها.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. مجهولون يغتالون موظفا في الجهاز المركزي للرقابة بعدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.