محافظ حجة: مليشيا الحوثي فتحت 4 جبهات بهدف اقتحام حجور لكنها فشلت

أكد محافظ حجة عبدالكريم السنين، أن مليشيا الحوثي فتحت 4 جبهات بهدف اقتحام مديريات قبائل حجور لكنها فشلت أمام صمود مسلحي القبائل الذين أبلوا بلاء حسنا وكبدوا الحوثي خسائر فادحة بالأرواح والمعدات وأسروا العشرات من المسلحين.

وأفاد نجاح تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية في إنزال مواد إغاثية وطبية ودعم لوجستي للمقاومة في مديرية حجور كمرحلة أولى، معربا عن أمله في إجلاء الجرحى عبر عملية جوية رغم عراقيل الأحوال الجوية التي تشكل عائقا كبيرا.

وقال السنيني في تصريح نشرته صيحفة «عكاظ» الصادرة اليوم الأربعاء - تابعها "الخليج 365" - ، «التقيت بعسكريين سعوديين في جازان أمس الأول وناقشنا الدعم اللوجستي وتكثيف العمليات وضرورة أن يلتحم الجيش الوطني بالمقاومة بعد تحرير مديرية مستبأ.

وأضاف: نحن بحاجة إلى قوة جديدة تتكون من 3 ألوية قوامها 6 آلاف مقاتل للوصول إلى مديرية مستبأ والالتحام بالمقاومة للإحلال مكان قوات المنطقة العسكرية الخامسة، التي ستتولى تنفيذ العمليات القتالية وصولا إلى مديرية حجور كونها على علم بطبيعة المنطقة وتضاريسهاولديها خبرة قتالية لإنجاح هذه العملية.

وأكد محافظ حجة أن السلطات الشرعية والتحالف العربي على تواصل دائم مع قيادات قبائل حجور من المشايخ والشخصيات القيادية، وهناك ترتيبات على أعلى مستوى، مطالبا القبائل اليمنية وقبائل حجور بالالتحام مع إخوانهم في مديرية كشر وتجاهل الخلافات ودحض الشائعات والفتن التي يحاول الحوثي زرعها في أوساطهم. ووصف الوضع الإنساني بأنه «صعب للغاية» كونها منطقة معزولة ومحاصرة وقطعت عنها حتى المياه القادمة من المناطق الأخرى التي كانت تزود قرى ومناطق مديرية كشر، لافتا إلى أن المراكز الصحية مدمرة والمليشيات نهبتها قبل فرارها، مشددا على ضرورة الدفع بالمزيد من الدعم الغذائي والطبي واللوجستي.