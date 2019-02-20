عاجل.. انفجاران شمال صنعاء جراء غارتين لطيران التحالف

سمع انفجاران عنيفان، صباح اليوم الأربعاء، شمال العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثي. وبحسب المعلومات الأولية التي حصل عليها "الخليج 365"، فإن طيران التحالف شن غارتين استهدفتا مواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي قرب المطار وقاعدة الديلمي. وتصاعدت الأدخنة من الاماكن المستهدفة دون أن ترد تفاصيل أخرى. وكان طيران التحالف قد حلق في الأجواء.

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