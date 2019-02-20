بالتفاصيل.. مقابلة " البحسني" في برنامج لقاء خاص على قناة حضرموت الفضائية

كشف محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني أن افتتاح مطار الريان الدولي بالمكلا سيكون قريباً جداً .

وقال محافظ حضرموت في حديثه لقناة حضرموت ضمن برنامجها (لقاء خاص) " إن المطار تم تجهيزه بأجهزة التفيش والأمن ويجري حالياً تدريب طاقمه والكوادر الأمنية التي ستتولى مهمة حفظ الأمن بالمطار ووضع اللمسات الأخيرة لإعادة افتتاحه في القريب العاجل .

مؤكداً أن قيادة السلطة المحلية تولي اهتماماً كبيراً بهذا الموضوع انطلاقاً من أهميته في التخفيف عن المواطنين .

وقال البحسني ، ندعم الرياضة وأولينا اهتماماً بكأس حضرموت ولأسباب أمنية نقلنا النهائي للمكلا وسنواصل العمل لتعشيب الاستاد الاولمبي بسيئون.

كما أشاد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بمستوى الإعداد والحضور الجماهيري الكبير للنسخة السادسة لبطولة كأس حضرموت لكرة القدم .

وقال محافظ حضرموت في حديثه لقناة حضرموت ضمن برنامجها (لقاء خاص) "إن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وفّرت جميع الامكانيات لإنجاح البطولة التي شهدت زخماً وحضوراً جماهيرياً كبيراً ، كما استضافت المحافظة المنتخبات الوطنية بمختلف الفئات العمرية انطلاقاً من المقوّمات التي تمتلكها حضرموت والأجواء التي أسهمت في انجاح معسكراتها الداخلية .

وحول أسباب نقل المباراة النهائية لكأس حضرموت الى ملعب بارادم ، قال المحافظ : "إن النقل جاء لأسباب أمنية تم أخذها بعين الاعتبار وللتوفير على جمهور الناديين خاصة أن الناديين المتأهلين من الساحل ، ولو كان العكس لتم نقلها الى الوادي ، مؤكداً أن قيادة السلطة المحلية تتابع باهتمام موضوع تعشيب الاستاد الاولمبي بسيئون وسيتواصل العمل في التعشيب حسب الموعد المقرّر مع المقاول .

وأضاف المحافظ تم بناء قوات النخبة بالمنطقة العسكرية الثانية على أسس سليمة منذ البداية وتجاوزنا مسألة العشوائية

وأوضح محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني أن البناء العسكري لقوات النخبة بالمنطقة العسكرية الثانية كان موفقاً منذ البداية من حيث التجميع والتدريب والتأهيل وضمّهم للمؤسسة العسكرية متجاوزين مسألة العشوائية والمليشيات وما قد تخلقه من مشاكل .

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وقال المحافظ :" إن قوات المنطقة العسكرية الثانية تتميز بمستوى عالٍ من الانضباط والجاهزية وتمثّل انموذجاً في حُسن التعامل مع المواطنين في مختلف النقاط والمواقع العسكرية مما يعكس أن بناء هذه القوات تم بشكل جيد وتم إمدادها بوسائل التكنولوجيا لتكون قوة عسكرية حديثة .

وقال محافظ حضرموت في حديثه لقناة حضرموت ضمن برنامجها (لقاء خاص) "إن أفضل ما يميز هذه القوات أن أعداداً كبيرة من منتسبيها جامعيين ، الأمر الذي أسهم في جعلها قوة حديثة وتسهيل مهام قيادتها العسكرية التي نجحت باقتدار في عمليات تحرير المكلا وتطهير وادي المسيني والانتشار في قارة الفرس والقبضة الحديدية .

وأوضح محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني أن القضاء في ساحل حضرموت تم تدمير منشآته وتحويلها الى سجون إبان حكم القاعدة للمكلا .

وقال محافظ حضرموت في حديثه لقناة حضرموت ضمن برنامجها (لقاء خاص) "إن قيادة السلطة المحلية نفّذت مهمّة كبيرة بإعادة تأهيل مرافق القضاء وترميمها وتم استئناف القضاء لعمله والبت في قضايا المواطنين " .

وأضاف أن تنفيذ حكم الإعدام مؤخراً كأول حكم بالإعدام عقب تحرير المكلا عام 2016م وهل سيتبعه متابعات وتنفيذ لأحكام وقضايا مماثلة، أكد المحافظ أن القضاء عاود بته لقضايا ثأر وقتل وبموجبه نفّذ ذلك الحكم ، ولن تكون أمام القضاء قضايا منتقاه وسيبت في جميع القضايا دون استثناء .

أوضح محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني أن ملف الأمن في الوادي يجري تنفيذه بشكل مدروس وتم قطع خطوات عملية في ذلك ، وجرى التوجيه بإعادة بناء المراكز الأمنية والنقاط العسكرية بمداخل المدن لتستبدل بنقاط نموذجية ، كما تم الدفع بعربات وسيارات أمن لتعزيز الأمن في الوادي ، وسيشعر المواطن بهذه الجهود على الواقع خلال الأشهر القادمة .

وحول خطة تحديث المؤسسة الأمنية في الساحل ، قال محافظ حضرموت في حديثه لقناة حضرموت ضمن برنامجها (لقاء خاص) " إنها خطة ناجحة أعادت تأهيل المؤسسة الأمنية ورفدها بحوالي ألف من الكوادر الشابة المؤهلة والآليات والمعدات العسكرية الحديثة وإعادة تأهيل المراكز الأمنية ، وذلك انطلاقاً من ايماننا بأن الأمن هو صمّام الأمان وقد تم نشر هذه القوات على مديريات الساحل والهضبة والمديريات الغربية ، شاكراً قيادة التحالف العربي وبالأخص دولة الامارات العربية المتحدة لدعمها لهذه الخطة الطموحة .

وأكد المحافظ أن كلية الشرطة بحضرموت تمثّل صرحاً علمياً أمنياً كبيراً ومهمّاً انتظره المواطنون كثيراً وستلعب الكلية دوراً مهماً في إعداد الكوادر الأمنية المؤهلة تحت اشراف كوادر ونخبة من القادة والأساتذة والجامعيين .

وأكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني أن المنحة السعودية في مجال توفير المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء أسهمت بشكل كبير في استقرار التيار الكهربائي في المحافظات المحرّرة .