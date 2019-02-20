شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم حوثي عنيف على القوات المشتركة في الحديدة .. وقوات ‘‘طارق صالح’’ تفاجئ الجميع بهذا الإعلان الصادم ‘‘تفاصيل’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صعدت المليشيات الحوثية عسكرياً داخل مدينة الحديدة غربي اليمن، الثلاثاء 19 فبراير 2019، تزامناً مع انعقاد جلسة لمجلس الأمن، وعلى وقع استمرار تعنتها في تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن إعادة الانتشار في المدينة وموانئها الثلاثة.



وأوضح الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية "حراس الجمهورية" التي يقودها العميد طارق صالح، أن المليشيات الحوثية حاولت، في ساعات الصباح، القيام بعملية تسلل صوب مناطق سيطرة قوات المقاومة المشتركة في الأحياء الشرقية لمدينة الحديدة.





وأكد أن المحاولة التي استمرت ساعات واستخدمت فيها المليشيات الحوثية مختلف الأسلحة الرشاشة والمعدلات والقناصة وقذائف آر بي جي انتهت بالفشل الذريع أمام وحدات من حراس الجمهورية.

وأضاف الإعلام العسكري، أنه في تمام الساعة 04:30 مساءً عاودت المليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً إطلاق النار بكثافة من أسلحة رشاشة عيار 14.5 و12.7 صوب قوات المقاومة المشتركة في شارعي صنعاء والخمسين.

ويتزامن هذا التصعيد مع جلسة لمجلس الأمن للاستماع إلى إحاطة مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث بشأن تطبيق اتفاق السويد، وفي ظل محاولات المليشيات الحوثية التنصل من تنفيذ الاتفاق المعني بإعادة الانتشار في مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة (ميناء الحديدة والصليف ورأس عيسى).

