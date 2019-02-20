شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن مصير المشروع الانفصالي عقب تبديل سلطة الرئيس هادي..وهكذا تضحك الإمارات على عملائها! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

قال المحلل السياسي اليمني عبدالناصر المودع أن كل قرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن والتي تصيغها بريطانيا تؤكد على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، وهذا يؤكد حد قوله على أن الانفصال مرفوض دوليا،

وأكد المودع في سلسلة تغريدات على تويتر بأنه حين تتأسس سلطة وحدوية بديلة لسلطة الرئيس هادي سيتم احتواء المشروع الانفصالي بكل السبل وبدعم دولي كامل.





مراقبون من جهتهم أكدوا أن الإمارات تستخدم عملاءها في الجنوب فقط لخدمة أجندتها في ضرب الشرعية وإضعافها لأجل السيطرة على الموانئ اليمنية وتعطيل ميناء عدن بالذات... مشيرين إلى أن الإمارات ليست مع الانفصال في ظل الرفض الدولي لذلك، لافتين إلى انصياع الإمارات لبريطانيا المعارضة للانفصال.