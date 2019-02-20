شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فنانة مصرية “مشهورة” تخلع الحجاب وترقص بطريقة مثيرة للغاية في أحضان هذا الفنان الذي لم يتوقعة احد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد يومين فقط من خلعها الحجاب برفقة زميلتها سهير رمزي، نشرت الإعلامية المصرية بوسي شلبي مقطع فيديو يظهر الفنانة المعتزلة “شهيرة” وهي ترقص برفقة الفنان فاروق الفيشاوي احتفالا بعيد ميلاده.

ووفقا للفيديو المنشور الذي رصدته “وطن”، ظهر الفنان فاروق الفيشاوي مع مجموعة من اصدقائه من الوسط الفني وأقاربه.



وبحسب الفيديو، ظهر ” الفيشاوي”، وهو يحضن الفنانة شهيرة، ويرقصان معا على أنغام أغنية المطرب وليد توفيق “انزل يا جميل على الساحة” .

يذكر أن شهيرة، ظهرت دون حجاب منذ يومين، مع سهير رمزي التي تخلت عن غطاء الرأس أيضا، خلال حضورها معرض داخل أحد المولات التجارية بمناسبة عيد الحب.