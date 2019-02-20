شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو غيرة هذا اليمني المغترب في السعودية حين رآى العلم اليمني موضوعا على الأحذية!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار موقف مخجل غيرة شاب يمني مغترب في المملكة العربية السعودية . حيث تفاجأ أحد اليمنيين بعلم اليمن في أحد الأحذية يرتديها وافد باكستاني، فما كان من اليمني إلا أن اشترى ذلك الحذاء لإبعاد علم بلاده منه . فيما يلي نضعكم مع الفيديو أدناه لتفاصيل أكثير

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