شكرا لقرائتكم خبر عن حجور تنتصر.. مئات المقاتلين ينضمون والتحالف يبدأ جسر جوي والطيران يحرق خطوط الإمداد في حجة وعمران والمليشيات تترك أسلحتها وتلوذ بالفرار "صور وتفاصيل حصرية" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تشهد منطقة #حجور بمديرية كشر محافظة حجة شمال غرب اليمن تطورات ميدانية متسارعة وتحمل صورا متعددة ما بين خسائر باهضة تتكبدها الميليشيات بشريا وماديا، وانتصارات متتابعة للقبائل، ودعم من قبل التحالف.

وقصفت طائرات التحالف العربي، الثلاثاء 19 فبراير 2019م، خطوط إمداد ميليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، في جهات عدة بمحافظتي حجة وعمران، المؤدية إلى مديرية كشر، حيث تدور معارك مع قبائل حجور.

ودمرت مقاتلات التحالف تعزيزات عسكرية لميليشيا الحوثي كانت في طريقها إلى الجبهات، وطال القصف آليات عسكرية في مديرية أفلح الشام، وفي منطقة الظهار بمديرية قفلة عُذَر بعمران، وتجمعات لمقاتلي الحوثي في جبل الفصعة بمديرية كُحلان الشرف.

وتزامن القصف مع اشتداد المعارك في الجهة الشمالية من مديرية كُشَر، حيث صد رجال القبائل هجوماً للميليشيا في منطقة بني شَهَرْ من جهة مديرية قارة.

وأسفرت المواجهات عن مقتل أربعة عشر عنصراً من ميليشيا الحوثي، حسب مصادر محلية.

وأكدت مصادر ميدانية وصول مئات المقاتلين من مديرية وشحة المحاذية لبني شهر، رفداً للقبائل المرابطين هناك.

ونفذت عناصر محدودة من الميليشيات مساء الثلاثاء التفافا على مناطق "الشاحي والحوج" شرقا مع اطراف قرايات التي تعد جزءا من العبيسة وسط كشر ، الا ان القبائل قامت بمحاصرتهم فيها والى وقت متأخر من الليلة الماضية لم تتمكن الميليشيات من عمل اي هجوم ..

وأكدت مصادر ميدانية بأن ‏أبطال حجور تمكنوا في الجهة الشمالية من الاستيلاء على عربة مدرعة كانت بحوزة الميليشيات، بالتزامن مع افشال هجومين مماثلين للحوثيين في جهة عاهم غربا وأفلح الشام جنوبا .

ووسط البطولات التي يسطرها ابناء حجور ضد الميليشيات، نفذ طيران التحالف العربي الثلاثاء اول عمليات الانزال الجوي لكميات من الادوية والذخائر دعما لقبائل حجور، وسط وعود من قيادات التحالف والشرعية بتقديم المزيد من الدعم المماثل وبكميات اكبر ستتم تباعا ، والتي تأتي استجابة لنداءات سابقة ، الامر الذي لاقى ارتياحا كبيرا لدى القبائل التي حفزت عشرات الشباب من ابناء حجور للإطمئنان في دعم التحالف لهم في حربهم ضد الميليشيات والتوجه لمساندة اخوانهم في الجبال والشعاب بمختلف الاتجاهات.

وخلال المواجهات التي شهدتها المنطقة خلال الثلاثاء تكبدت الميليشيات خسائر باهضة في الارواح والعتاد، سواء على يد القبائل او عبر غارات التحالف على تعزيزات الحوثيين.

وذكرت مصادر ميدانية لـ"يمن الغد" بان قوات التحالف العربي شنت عدة غارات على مواقع وتجمعات الميليشيات في كل من "جبل الشاحي وجبل الواسط شرق العبيسة، ومنطقة النيد جنوب كشر مع افلح الشام، واخرى في الجهة الشمالية " والتي اسفرت عن تدمير آليات ثقيلة للميليشيات ومصرع وجرح العشرات من عناصرهم.

ورغم دفع الميليشيات خلال الفترة الماضية من حربهم ضد حجور فاتورة باهضة من عناصرها وعتادها، الا انها لاتزال تواصل حملات التحشيد لمقاتليها والدفع بهم صوب كسر شوكة القبائل الا انها لم تحقق شيئا من أهدافها السيطرة على المنطقة .

وذكرت وسائل اعلامية الميليشيات بأن محافظ حجة الانقلابي المدعو/هلال الصوفي، التقى الثلاثاء بعدد من ووجهاء مديرية خيران المحرق المحادة لكشر غربا، ضمن تحركاتهم التثبيطية والقمعية للقبائل، وخوفا من اي انتفاضة قد تشهدها المديرية لمساندة حجور.

يأتي ذلك وسط استمرار الميليشيات في الدفع بمزيد من المقاتلين في الجهة الجنوبية مع افلح الشام، ومن الجهة الشرقية مصحوبة بكميات من الاسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة والتي بدأت تستهدف بها مناطق القبائل المناوئة لهم والتي لم يعد فيها سوى النساء والاطفال.

وضمن اعمالها الاجرامية التدميرية والتي تعكس حقدها الدفين على المواطنين، اقدمت الميليشيات على تفجير منزل المواطن ماجد شرية, في منطقة النيد بأفلح الشام بعد رفضه التمركز فيه من قبلهم، نظرا لمحاذات المنطقة باطراف كشر جنوبا بحسب المصادر

وذكرت مصادر "يمن الغد" بأن الميليشيات فجرت مسجد النصر ومدرسة الفاروق في بني شرية، لافتين الى ان تلك الاعمال الاجرامية بعثت روح المقاومة في قلوب ابناء المنطقة ودحروا الميليشيات منها.

وللتضليل على الرأي العام عمدت المليشيات إلى قطع شبكة الاتصالات والانترنت عن مديريات (كشر، افلح الشام، كحلان الشرف، قارة، وشحة)، والتي تلتها تصريحات لقيادات الميليشيات تفيد بأنهم استولوا على حجور وسيطروا عليها، التغطية هزائمها النكراء امام عناصرها ورفع معنوياهم للدفع بمزيد من المقاتلين نحو حجور.

وينتظر ابناء حجور ومعهم كل ابناء حجة و قبائل اليمن عامة، تقدم قوات الجيش الوطني المرابطة في مثلث عاهم على بعد عشرين كيلومتر من حجور، نحو مستبأ وعاهم للالتحام مع القبائل، متسائلين "متى تتقدم المنطقة الخامسة نحو حجور؟" لفك الحصار عنهم وفتح خط امداد مباشر لهم بالعتاد والمقاتلين.

وبحسب مراقبين فإن الوقت يمر دون احداث اي تقدم لقوات الشرعية، وهذا لا يصب في مصلحة القبائل ولا الشرعية، على اعتبار ان القبائل تواجه بسلاحها الشخصي البسيط بيننا تواجههم الميليشيات بعتاد وسلاح دولة، محذرين من مغبة تأخر تقدم قوات الشرعية نحو عاهم أسفل جبال حجور غربا، ما لم فالعواقب وخيمة، خاصة في ظل استماتة الحوثيين في بسط سيطرتهم على المنطقة لمعرفتهم بأهميتها في حماية حجة وعمران وصعدة من قوات الشرعية والتحالف.

وكان أبطال حجور أفشلوا أربع هجمات شنتها المليشيا صباح الثلاثاء، في جبل جمانة، وبني رسام، وبني شريه، والمالكي، جنوب المديرية. فيما لاتزال جبهات الشرعية في محافظة حجة "حرض ومستبأ ومثلث عاهم"، التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة بقيادة العميد يحيى صالح، المحسوب على الإصلاح، ثابتة لم تتحرك، مما يمكن مليشيا الحوثي من تحشيد مقاتليها إلى جبهة حجور ضد القبائل الذين يواجهون آلة الحرب الحوثية الثقيلة بأسلحتهم الشخصية الخفيفة.