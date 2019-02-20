شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان جديد عن تسعيرة جديدة للغاز المنزلي (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استكمالا لمشروع التوفير للغاز المنزلي وانزال اسعاره الى الفين ومائه ريال اسوة بسبع محافظات أخرى أكد وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس ان الوزارة بعد ان وفرت الغاز للناقلات في محطات بيع الغاز في العاصمة صنعاء وبعض المحافظات فأن الوزارة عازمة على توفير الغاز المنزلي بكثره ،وبما يلبي حاجة الاسر بعيدا عن الطوابير وبأسعار اقل اسوة بالمحافظات التي سبقت تأتي هذه الخطوه استمرار في مشروع عملت علية الوزاره العديد من الدراسات وبما لا يحدث اي قلق او اخفاء لمادة الغاز اثناء التنفيذ للتعرفه السعريه الجديده، مرجعا أسباب التاخير الى توفير كميات كبيره تلبي حاجة السوق داخل العاصمه وبعض المحافظات التي لازال سعر الغاز فيها ثلاثه الف ريال .

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