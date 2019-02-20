شكرا لقرائتكم خبر عن مشائخ حجة يعلنون التوحد ودعم حجور بمئات المقاتلين .. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد مشائخ ووجهاء محافظة حجة ، نبذ الخلافات والتوحد لدعم الجبهات الداخلية والدفع بالمقاتلين لقتال مليشيات الحوثي الانقلابية جنبا إلى جنب مقاومة "حجور"، وإيقاف تحركات وتعزيزات الحوثيين بكل الوسائل.

وقال مصدر خاص لـ"المنارة نت " قبل قليل، أن مقاومة " حجور " وسعة دائرة المواجهة مع مليشيا الحوثي إلى داخل محافظة عمران ، والحقت بالمليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد ولقنتها دروساً قاسية لن تنساها.

وأشار إلى أن تأكيد مشائخ ووجهاء محافظة حجة ،على نبذ الخلافات ودعم مقاومة حجور، جاء في اجتماع عقد، مؤخراً ، في منطقة صامطة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ، لتدارس الوضع القائم في منطقة حجور وما تقوم به مليشيات الحوثي الايرانية الانقلابية من اعتداءات سافرة على أبناء حجور خاصة وعلى الشعب اليمني عامة.