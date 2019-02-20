شكرا لقرائتكم خبر عن الحصيلة النهائية للاشتباكات التي اندلعت قبل قليل في عدن .. اسماء الضحايا واسباب المواجهات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جرح 4 شبان احدهم إصابته خطيرة جراء قيام احد المسلحين باطلاق النار عليهم مساء اليوم في منطقة إنماء بالعاصمة عدن.

وقال شهود عيان لمحرر عدن تايم أنه جرى شجار بالأيدي بحي انماء بين مجموعة أصدقاء تطور الى اشتباك مسلح عقب نزع بندقية احدهم، حيث اندلع اشتباك بين شخص يدعى ايمن السلامي واخر يدعى حسين الشواحي، ما أسفر عن إصابة 4 اشخاص.

وتم اسعاف الجرحى إلى مستشفيات البريهي واطباء بلا حدود

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