التفاصيل الكاملة لنجاح التحالف في كسر حصار الحوثيين لـ"كشر"

نفذ تحالف دعم الشرعية في اليمن، أول عملية إنزال للمساعدات الطبية والغذائية لسكان مديرية كشر بمحافظة حجة، التي تفرض ميليشيا الحوثي الإيرانية حصاراً محكماً على سكانها منذ عدة أيّام بعد تصدي مسلحي قبائل حجور لهجوم على المديرية، فيما أحرزت قوات الجيش اليمني تقدمها في مواقع متفرقة من مديرية خب والشعف شمال شرق محافظة الجوف.

وذكرت مصادر قبلية أن مقاتلات التحالف العربي أنزلت معدات طبية وأدوية ومستلزمات مستشفى ميداني، كما أنزلت كمية من المساعدات الغذائية للسكان المحاصرين من الميليشيا، وبعد أن منعت الميليشيا دخول الأدوية إلى المديرية كما منعت إسعاف الجرحى خلال المواجهات.

تخفيف المعاناة

ومن شأن المساعدات والمستشفى الميداني أن يخفف من معاناة عشرات الآلاف من سكان المديرية الذين يرزحون تحت حصار خانق تفرضه الميليشيا لابتزاز المقاتلين الرافضين الخضوع للانقلابيين، فيما استمرت موجة النزوح الكبيرة من أطراف المديرية بسبب قصف الميليشيا لتلك المناطق.

ووفق ما ذكرته المصادر فإن موجة نزوح شديدة تشهدها قرى جنوب مديرية كشر وأن عشرات الأسر وتضم أطفالاً وكباراً في السن ونساء يقيمون في مناطق قاحلة في ظل أوضاع إنسانية صعبة جداً ودون تدخل من المنظمات الإنسانية الدولية.

وأكدت المصادر أن هذه الموجة أتت بعد قصف مدفعي عنيف شنته ميليشيا الحوثي على قرى الهيجة والخنشوش في العبيسة ما دفع النساء والأطفال وكبار السن إلى الفرار نحو المناطق البعيدة عن استهداف الميليشيا.

وواصلت مقاتلات التحالف إسناد قبائل حجور في المواجهات مع الميليشيا واستهدفت مخزن للأسلحة وتجمعات بشرية للميليشيا الحوثية في حصن خراب النصور في مديرية افلح الشام الواقعة جنوب مديرية كشر.

تقدم في الجوف

في الأثناء، أحرزت قوات الجيش الوطني تقدمها في مواقع متفرقة من مديرية خب والشعف شمال شرق محافظة الجوف. وأوضح محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن 4 كيلو فقط تفصل الجيش الوطني عن سوق الخميس بالمديرية بعد أن صارت مطلة على منطقة الرفحة.

لافتاً إلى أن قوات محور الجوف خاضت معارك عنيفة مع الميليشيا خلال الأيام الماضية، حيث تمكنت من تحرير عدة مواقع بينها وادي السليلة ومواقع أخرى بالقرب من وادي خب وسوق الخميس.

وأكد أن ميليشيا الحوثي الانقلابية تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال المواجهات وأن الأبطال بمحور الجوف مستمرون حتى استكمال تحرير ما تبقى من المحافظة.

رفد الجبهات

في السياق، احتشد أهالي وقبائل مديرية خب والشعف، أمس، بمحافظة الجوف لرفد ولدعم ومساندة الجيش الوطني في جبهات المديرية واستكمال تحرير المحافظة. وأكدت القبائل وقوفها الكامل مع الجيش الوطني ورفد الجبهات بالرجال والعتاد في مهمة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب.

مقتل 4 مدنيين

قتل عدد من المدنيين اليمنيين، وأصيب آخرون بجروح في قذيفة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإيرانية على منطقة سكنية في محافظة الحديدة. وأفادت مصادر ميدانية بمقتل 4 مدنيين على الأقل وإصابة 8 آخرين من جراء القذيفة التي أطلقها المتمردون على قرية المُتينة في مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة.