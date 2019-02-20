الواقع يكذب المبعوث البريطاني: الحوثي يحيل الصحفيين المختطفين للمحاكمة

في تأكيدات على أن الواقع يكذب ما يروج له المبعوث الأممي البريطاني الى اليمن مارتن غريفيث بشأن التقدم في ملف الأسرى أحال الحوثي الصحفيين المختطفين إلى المحاكمة .

وأوضحت مصادر إعلامية أن النيابة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي قررت إحالة عشرة من الزملاء الصحفيين للمحاكمة بتهم كيدية بالتعاون مع التحالف.

وأعرب صحفيون عن تضامنهم مع الزملاء المختطفين في سجون الحوثي واعتبروا محاكمتهم دليلا على زيف ما يروج له المبعوث البريطاني أمام مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 دولة عضوا بينها الخمس الدائمة.

وقال غريفيث أمام المجلس "أرحب بالتقدم المهم المحرز من اللجنة لدفع عملية إطلاق الأسرى قدما، عبر توفير الطرفين مزيدا من المعلومات ومن خلال روح التعاون، والإصرار الواضح على إيجاد حل. ويناقش الطرفان في الوقت الراهن مقترحا حول المرحلة الأولى للتطبيق باتجاه الإطلاق الشامل لسراح الأسرى."

والصحفيون لدى الحوثي منذ سنوات هم:

عبدالخالق عمران

أكرم الوليدي

حارث حميد

توفيق المنصوري

هشام طرموم

هشام اليوسفي

هيثم الشهاب

عصام بالغيث

حسن عناب

صلاح القاعدي