اليمن العربي ينشر تفاصيل مقابلة محافظ حضرموت حول مختلف القضايا

أطلق محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج سالمين البحسني تصريحات هامة حول ملف الأمن في الوادي والصحراء وملف التنمية في المحافظة بالإضافة إلى القضاء والرياضة.

وأوضح البحسني في تصريحات نقلها المركز الإعلامي للمحافظة وحصل الخليج 365 على نسخة منها، أن ملف الأمن في الوادي يجري تنفيذه بشكل مدروس وتم قطع خطوات عملية في ذلك ، وجرى التوجيه بإعادة بناء المراكز الأمنية والنقاط العسكرية بمداخل المدن لتستبدل بنقاط نموذجية ، كما تم الدفع بعربات وسيارات أمن لتعزيز الأمن في الوادي ، وسيشعر المواطن بهذه الجهود على الواقع خلال الأشهر القادمة .

وحول خطة تحديث المؤسسة الأمنية في الساحل ، قال محافظ حضرموت في حديثه لقناة حضرموت ضمن برنامجها (لقاء خاص) " إنها خطة ناجحة أعادت تأهيل المؤسسة الأمنية ورفدها بحوالي ألف من الكوادر الشابة المؤهلة والآليات والمعدات العسكرية الحديثة وإعادة تأهيل المراكز الأمنية ، وذلك انطلاقاً من ايماننا بأن الأمن هو صمّام الأمان وقد تم نشر هذه القوات على مديريات الساحل والهضبة والمديريات الغربية ، شاكراً قيادة التحالف العربي وبالأخص دولة الامارات العربية المتحدة لدعمها لهذه الخطة الطموحة .

وأكد المحافظ أن كلية الشرطة بحضرموت تمثّل صرحاً علمياً أمنياً كبيراً ومهمّاً انتظره المواطنون كثيراً وستلعب الكلية دوراً مهماً في إعداد الكوادر الأمنية المؤهلة تحت اشراف كوادر ونخبة من القادة والأساتذة والجامعيين .

مشاريع التنمية

من جانب آخر أكد المحافظ أن اطلاقه لعام 2019م بعام التنمية جاء على أعقاب ترسيخ الامن والاستقرار وتطبيع الحياة في مؤسسات الدولة .

وقال : "إن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بعد تهيأتها للظروف الملائمة أمنياً وإدارياً ، اتجهت نحو التنمية كمطلب مهم وسيتم الاهتمام بهذا الجانب استناداً الى ما تم التخطيط له خلال العامين الماضيين" .

وأضاف في الحديث للقناة نفسها "سنبدأ بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية وستكون هذا العام أكثر نوعية ومنفعة للمواطنين في قطاعات الطرق والكهرباء والمياه والتربية والتعليم والبنية التحتية " .

لن تكون هناك قضايا منتقاه أمام القضاء

وقال محافظ حضرموت إن القضاء في ساحل حضرموت تم تدمير منشآته وتحويلها الى سجون إبان حكم القاعدة للمكلا .

وأضاف "إن قيادة السلطة المحلية نفّذت مهمّة كبيرة بإعادة تأهيل مرافق القضاء وترميمها وتم استئناف القضاء لعمله والبت في قضايا المواطنين " .

وأوضح أن تنفيذ حكم الإعدام مؤخراً كأول حكم بالإعدام عقب تحرير المكلا عام 2016م وهل سيتبعه متابعات وتنفيذ لأحكام وقضايا مماثلة، أكد المحافظ أن القضاء عاود بته لقضايا ثأر وقتل وبموجبه نفّذ ذلك الحكم ، ولن تكون أمام القضاء قضايا منتقاه وسيبت في جميع القضايا دون استثناء .

قطاعات التربية والصحة والشباب

وأعلن المحافظ فرج سالمين البحسني أن اهتمامه بقطاعات التربية والصحة والشباب يأتي انطلاقاً من أهميتها في المجتمع .

وقال "إن هذه القطاعات حظيت باهتمام كبير من قيادة السلطة المحلية وتم تشييد العديد من المدارس وتجهيزها والاهتمام برياض الأطفال وتوفير المختبرات وأجهزة الحاسوب لتكون مدارسنا على مستوى عالٍ من الجودة ، كما تم دعم التعليم الجامعي من خلال دعم جامعة حضرموت ومراحل تأسيس جامعة سيئون والتوجيه بمخططاتها العلمية الحديثة وكلية الطب التي تعد النواة الأولى للجامعة وستحضى الجامعة بدعم ورعاية السلطة المحلية " .

كما شهد القطاع الصحي اهتماماً مماثلاً حيث تم العمل على إعادة العديد من المراكز الصحية للعمل والمستشقيات بكامل أقسامها وتوفير الأدوية ودعم مركزي الاطراف والسرطان .

وقال : " إن دعم السلطة المحلية لا يتوقف عند عام معين ، فقد دشن صندوق دعم الشباب مشواره بالتكفل بدعم 60 مشروعاً للشباب وسيتواصل هذا الدعم وهذه الرعاية التي لا تووقف عند هذا الصندوق ، بل تمتد للتعاقدات التي بلغت الآلاف في مختلف مرافق الدولة ، واقامة المشاريع والنشاطات الرياضية ودعم وتأثيث الأندية ودعم البعثات الرياضية للمشاركة في المحافل الخارجية ورعاية المبدعين في شتى المجالات" .

المنحة السعودية

كما أكد المحافظ أن المنحة السعودية في مجال توفير المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء أسهمت بشكل كبير في استقرار التيار الكهربائي في المحافظات المحرّرة .

وقال "إن المنحة أعطت تأميناً كاملاً للمحطات ، وقد تعهّدت المملكة العربية السعودية الشقيقة بإستمرار المنحة لمدة عام كامل وبعده سيتم تقييم التجربة ، متقدّماً بخالص شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهده الأمير محمد بن سلمان لهذا الدعم ولجميع مواقف المملكة تجاه بلادنا " . مشيراً الى أن استمرار المنحة خلال فصل الصيف القادم ستُسهم كثيراً في التخفيف عن المواطنين " .

بناء النخبة الحضرمية

وأوضح محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني أن البناء العسكري لقوات النخبة بالمنطقة العسكرية الثانية كان موفقاً منذ البداية من حيث التجميع والتدريب والتأهيل وضمّهم للمؤسسة العسكرية متجاوزين مسألة العشوائية والمليشيات وما قد تخلقه من مشاكل .

وقال المحافظ :" إن قوات المنطقة العسكرية الثانية تتميز بمستوى عالٍ من الانضباط والجاهزية وتمثّل انموذجاً في حُسن التعامل مع المواطنين في مختلف النقاط والمواقع العسكرية مما يعكس أن بناء هذه القوات تم بشكل جيد وتم إمدادها بوسائل التكنولوجيا لتكون قوة عسكرية حديثة .

وأضاف "إن أفضل ما يميز هذه القوات أن أعداداً كبيرة من منتسبيها جامعيين ، الأمر الذي أسهم في جعلها قوة حديثة وتسهيل مهام قيادتها العسكرية التي نجحت باقتدار في عمليات تحرير المكلا وتطهير وادي المسيني والانتشار في قارة الفرس والقبضة الحديدية" .

مطار الريان

وكشف البحسني في تصريحاته للقناة عن افتتاح مطار الريان الدولي بالمكلا سيكون قريباً جداً .

وقال " إن المطار تم تجهيزه بأجهزة التفيش والأمن ويجري حالياً تدريب طاقمه والكوادر الأمنية التي ستتولى مهمة حفظ الأمن بالمطار ووضع اللمسات الأخيرة لإعادة افتتاحه في القريب العاجل . مؤكداً أن قيادة السلطة المحلية تولي اهتماماً كبيراً بهذا الموضوع انطلاقاً من أهميته في التخفيف عن المواطنين .

المحافظ البحسني : ندعم الرياضة

وأشاد المحافظ خلال المقابلة التي رصدها الخليج 365 بمستوى الإعداد والحضور الجماهيري الكبير للنسخة السادسة لبطولة كأس حضرموت لكرة القدم .

وقال "إن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وفّرت جميع الامكانيات لإنجاح البطولة التي شهدت زخماً وحضوراً جماهيرياً كبيراً ، كما استضافت المحافظة المنتخبات الوطنية بمختلف الفئات العمرية انطلاقاً من المقوّمات التي تمتلكها حضرموت والأجواء التي أسهمت في انجاح معسكراتها الداخلية .

وحول أسباب نقل المباراة النهائية لكأس حضرموت الى ملعب بارادم ، قال المحافظ : "إن النقل جاء لأسباب أمنية تم أخذها بعين الاعتبار وللتوفير على جمهور الناديين خاصة أن الناديين المتأهلين من الساحل ، ولو كان العكس لتم نقلها الى الوادي ، مؤكداً أن قيادة السلطة المحلية تتابع باهتمام موضوع تعشيب الاستاد الاولمبي بسيئون وسيتواصل العمل في التعشيب حسب الموعد المقرّر مع المقاول .