شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مُفاجئ «للدولار والريال السعودي» أمام صرف الريال اليمني .. تعرّف على آخر تحديث لأسعار الصرف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر مصرفية عن تراجع إيجابي للدور والريال السعودي أمام صرف الريال اليمني في عدد من المحافظات.

وقالت المصادر أن آخر تحديث لأسعار الصرف

الدولار شراء 557 البيع 570 ريال. الريال السعودي شراء 147 البيع 150 ريال.

ويتعرض حاليا الريال اليمني لبعض التقلبات الشديدة في السعر، حيث شهد خلال الأسبوع الماضي ارتفاعاً ملحوظاً مقابل مختلف العملات، ويأتي التراجع الجديد بعد قيام الحكومة والبنك المركزي اليمني باستخدام جزء من الوديعة السعودية.

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