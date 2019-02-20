شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يعلن بدء دعم انتفاضة كشر ومقاومة حجور في وجه المليشيات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر قبلية وأخرى ميدانية في مديرية كشر محافظة حجة شمال اليمن أن طيران التحالف العربي بدأ اليوم عمليات نوعية تدل انه قرر حسم المعركة والانتصار لقبائل #حجور وانتفاضة كشر في وجه المليشيات.

وقالت المصادر : أن طيران #التحالف بالتزامن مع تنفيذ أول عملية انزال جوي للمؤن والأجهزة الطبية والغذاء لقبائل حجور نفذ غارات مكثفة استهدفت تعزيزات وآليات للمليشيات في مناطقة متفرقة ودمرت احدى الغارات عربة مدرعة في حدود بني شهر كانت متمركزة فوق بيت القاضي من جهة الشمال الجبهة الشمالية.

إلى ذلك تمكن أبطال حجور في الجبهة الشمالية من الاستيلاء على عربه مدرعة تابعة للمليشيات.. فيما اندلعت مواجهات عنيفة بين أبطال حجور ومليشيا الحوثي في الحد الجنوبي مع افلح الشام.

وعلق مراقبون على عمليات التحالف اليوم في حجور والتي تزامن مع اول علمية إنزال جوي وقالوا انها مؤشر لإعلان الحسم العسكري والانتصار لحجور وقبائلها الابطال.