شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم حوثي شرس على قبائل ‘‘حجور’’ والمليشيات تسيطر على مواقع استراتيجية .. وهذه ‘‘آخر التطورات’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد مصدر ميداني في محافظة حجة (شمال غربي البلاد)، اليوم الثلاثاء، إن القتال بين رجال قبائل حجور ومسلحي جماعة الحوثيين في مديرية كشر ما يزال مستعراً، وحقق فيه الأخيرون مكاسب عسكرية.

وقال المصدر ان الحوثيين شنوا هجمات مكثفة على مواقع القبائل في المديرية من ثلاثة اتجاهات، بإسناد مدفعي مكثف في ظل دفاع مستميت من رجال القبائل الذين يخوضون تلك المواجهات بالأسلحة الخفيفة.

وأضاف إن القتال أسفر عن مقتل ثلاثة من القبائل وإصابة أكثر من عشرة، فيما قُتل وأُصيب العشرات من الحوثيين.

وحول السيطرة على الأرض، قال المصدر إن الحوثيين بسطوا سيطرتهم الكاملة على منطقة قرايات شرقي المديرية، من اتجاه محافظة عمران، بعد أن شنوا هجوماً عنيفاً من كل الاتجاهات، سبقه عملية تمشيط بالمدفعية الثقيلة.

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وأشار إلى إن كل سكان المنطقة نزحوا من منازلهم، ومعظمهم اتجه إلى الجبال، ويعيشون في ظروف بالغة السوء.

أما من الناحية الجنوبية للمديرية، فإن رجال القبائل سيطروا على جبل جمانة الاستراتيجي التابع لمديرية أفلح الشام، لكن الحوثيون تمركزوا على الجبال المحيطة بسوق عاهم شمال المديرية، وقطعوا كل الطرق المؤدية إليها.

وقال المصدر إن حصاراً خانقاً يفرضه الحوثيون من الجهة الشمالية للمديرية، مع قصف عشوائي يشنوه بالرشاشات المتوسطة على المدنيين ومنازلهم، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة امرأة، أمس الاثنين.

من جهة، نفذت مقاتلات المروحية التابعة لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية عملية إنزال جوي لأدوية ومساعدات غذائية لرجال القبائل، بعد محاولات عدة من التحليق في المنطقة بسبب الضباب الكثيف.