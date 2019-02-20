شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة إلى محمد بن سلمان : المغترب اليمني أولاً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - المغترب اليمني أولاً ياولي العهد محمد بن سلمان

تحتاج اليمن ويحتاج مئات الآلاف من مغتربيها موقف تقدير حقيقي منكم.

ليست باكستان بأفضل من اليمن وأهلها ولن تكون، اليمن التي ارتضت أن تكون ساحة حرب دولية وإقليمية دفاعا عن مصالح الخليج وأمنه الا يستحق مواطنها موقف تقدير واستثناء.

اليمن التي كان مغتربها من أوائل الناس الذين ساهموا في نهضة السعودية.

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دعك من هذا.. مايربطكم باليمن اكبر من كل شيء فأمنها من أمنكم واستقرارها من استقراركم وكل هذا لن يحدث وعشرات الالاف من مغتربيها يعودون كل يوم إلى بلد لاعمل فيها ولا امل .

يحتاج المغترب اليمني إلى موقف تقدير ونثق أنكم أهل التقدير والوفاء.

نخاطبكم بعد ان عجزت جهاتنا الرسمية وغضت الطرف، نخاطبكم وكلنا امل.

العائدون إلى اليمن من مغتربيها باتوا يواجهون الموت جوعا.،ومن تبقى على ارض المملكة يعيش ظروفا صعبة.. أملنا فيكم كبير ياولي العهد.. وأنت أهلا لهذا الأمل