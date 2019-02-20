شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات عنيفة في قلب عدن ... تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جرح شابان قبل قليل بحي انماء إثر اشتباك مسلح شمال العاصمة المؤقتة عدن .

واندلعت الاشتباكات بين شباب بالمرحلة السابعة عقب نشوب خلاف بين الشباب المسلحين. وأسفر الاشتباك عن سقوط جريحين اثنين حتى الان.





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