شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة وردت الآن من ‘‘حجور’’ وعملية نوعية لتحالف تكللت بالنجاح .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفذ طيران تحالف دعم الشرعية باليمن أول عملية إنزال لدعم قبائل حجور بمحافظ حجة التي تواصل التصدي لهجمات متتالية من مليشيا الحوثي على قراها.

وأكد محافظ محافظة حجة اللواء الركن / عبدالكريم أحمد السنيني أن طيران التحالف نفذ أول عملية إنزال لأبطال حجور الاشاوس ووعد بمزيد من الاسناد والدعم والعمل العسكري لفك الحصار عنهم

وقال محافظ حجة أن ما نُفذ من عملية انزال هي الخطوة الأولى في برنامج الاسناد الذي تم التوافق عليه مع الاخوة الأشقاء في التحالف وقيادة المنطقة واللجنة المشرفة على العمليات العسكرية التي يترأسها ابن حجور البار العميد / أمين الحجوري مدير عام شرطة المحافظة .



وأوضحت مصادر محلية لموقع ” اقليم تهامة ” أن إنزال التحالف الأولي لأبطال حجور تضمن خمس حقائب مواد طبية ، في كل حقيبة 1300 رطل كما في الصورة أدناه وستتواصل عمليات الإنزال لاحقاً .

ويأتي دعم التحالف بعد مناشدات بعثها أهالي وقبائل حجور بسرعة التحرك لمساندتهم للدفاع عن مناطقهم من هجمات الحوثيين.

وبحث يوم أمس، محافظ حجة وقائد المنطقة العسكرية الخامسة مع قيادة القوات المشتركة في جازان نتائج الحرب الظالمة التي تشنها ميليشيا الحوثي الانقلابية على أبناء القبائل في حجور.

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كما ناقش اللقاء، عمليات الدعم اللوجستي والعسكري الذي يمكن ان تقدمه قوات التحالف والجيش الوطني لفك الحصار عن القبائل وإسنادهم في مواجهة الميليشيات الانقلابية التي تمارس انتهاكات كبيرة بحق المدنيين والمواطنين العزل وتستهدف المنازل والمزارع والمدارس عن عمدٍ وانتقام.

وقال وكيل وزارة الاعلام عبد الباسط القاعدي “ستنتصر حجور التي تدافع عن أرضها وشرفها وسيحيق المكر السيء بشذاذ الآفاق الذين جلبهم الحوثي من كل حدب وصوب”.

واكد في تغريدة له على حسابه بتويتر أن ” قضية حجور تحتل سلم اهتمام القيادة السياسية بدءاً من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ونائب الفريق الركن علي محسن، والحكومة ومحافظ حجة وقائد المنطقة الخامسة.

وتابع ” تحظى حجور باهتمام بالغ ومتابعة حثيثة على مدار الساعة عبر خطوط ساخنة مع التحالف العربي ومع الأبطال في الميدان، مؤكدا أن الكل ” يدرك ان حجور شرف الجمهورية”.

وقال ” إن كل شيء في حجور يقاتل مليشيا الحوثي الايرانية وهذا سر صمود أهل الأرض ، وحتى يستمر هذا الصمود ويتحول الى نصر ناجز يجب ان يتضاعف الدعم الرسمي والاسناد الشعبي، هذه معركتنا جميعا وعلينا تجنب كل ما من شأنه التأثير على معنويات الأبطال أو توزيع الاتهامات”.