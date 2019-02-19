شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء عن مصرع محمد الحوثي وقيادات بارزة للمليشيات في عملية نوعية قبل قليل (الأسماء والتفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استهدفت طائرات التحالف العربي ، الثلاثاء، خطوط إمداد ميليشيات الحوثي في عدة جهات بمحافظتي حجة وعمران، والمؤدية إلى مديرية كشر، حيث تدور معارك طاحنة مع قبائل حجور. كما دمرت تعزيزات عسكرية كانت في طريقها إلى الجبهات في مناطق قبائل حجور. وأشارت مصادر محلية إلى أن القصف طال آليات عسكرية للميليشيات في مديرية أفلح الشام، وفي منطقة الظهار بمديرية قفلة عُذَر، وتجمعات لمقاتلي الحوثيين في جبل الفصعة بمديرية كُحلان الشرف. وتزامن القصف مع اشتداد المعارك في الجهة الشمالية من مديرية كُشَر، حيث صد رجال القبائل، الاثنين، هجوما للميليشيات في منطقة بني شَهَرْ من جهة مديرية قارة. وأسفرت المواجهات عن مقتل أربعة عشر عنصرا من ميليشيات الحوثي. مدير مكتب الرئاسة والحاكم المدني وأبو علي الحاكم القائد العسكري للمليشيات رئيس الاستخبارات ومحمد بن علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا للمليشيات.



كانت هذه تفاصيل خبر أنباء عن مصرع محمد الحوثي وقيادات بارزة للمليشيات في عملية نوعية قبل قليل (الأسماء والتفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.