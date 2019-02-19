خارجية روسيا تحث على إحلال السلام في اليمن برعاية أممية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على أن روسيا تحث أطراف الصراع في اليمن على بدء حوار تحت رعاية الأمم المتحدة مع ضرورة وقف العنف.

وأضاف لافروف -في تصريح عقب مباحثاته مع نظيره العماني يوسف بن علوي في موسكو أمس وبثته وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية-: “روسيا، مثل سلطنة عُمان، دعت منذ بداية الصراع اليمني إلى حل سياسي ودبلوماسي من خلال حوار شامل لجميع القوى اليمنية. نحن نعمل مع كل القوى السياسية، ونحثهم على مقاومة إغراء اللجوء إلى التدابير العسكرية ضد بعضهم البعض، والجلوس إلى طاولة المفاوضات، وبدء حوار تحت رعاية الأمم المتحدة، ووفقا للأفكار التي توصل إليها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن”.

وأكد لافروف أن الجانبين رحبا بمشاورات ستوكهولم والاتفاقات التي تم التوصل إليها في ديسمبر من العام الماضي.