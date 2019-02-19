شكرا لقرائتكم خبر عن صرخت في وجه المشرف الحوثي”أنا مثل امك ”.. جريمة مروعة تهز صنعاء وتبكي كل من شاهدها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفيت امرأة كبيرة السن في صنعاء بعد إن سقطت أرضا جثة هامدة وسط ذهول الجميع.

احد شهود العيان تحدث : قائلا ان الجريمة وقعت عصر اليوم في شارع الستين حين كانت جموع كبيرة من الناس يقفون في الطابور لشراء الغاز المنزلي.

وأضاف " المرأة كبيرة في السن ويبدوا ان البرد الشديد والوقوف الطويل منذ الصباح الباكر قد اعياها فطلبت من المشرف ان يعفيها من الطابور لأنها لم تعد تحتمل الوقوف الا ان المشرف رفض طلبها رغم موافقة جميع من كان في الطابور على طلبها والسماح لها بأخذ دبة الغاز المنزلي.

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مشيرا الى ان المرأة كانت تتوسل للمشرف وتصيح " انا مثل أمك" لكنه كان يرد عليها بصوت عال " النظام للجميع " فعادت المسكينة الى الطابور.

لافتا الى ان وقوفها في الطابور لم يدم طويلا وسقطت ارضا فتجمعت عليها مجموعة من النساء اللاتي كن يصرخن انها ماتت واخذن يشتمن المشرف.

منوها الى ان هذا الحادث المؤلم اثار غضب الجميع وأبكاهم وان احد الواقفين في الطابور لم يتمالك نفسه فهاجم المشرف وهو يكيل له الشتائم ويصفه بأقبح الأوصاف، وكاد الامر ينفلت لولا طلقات النار الحي في الهواء من قبل الطقم العسكري الذي كان يتولى عملية الاشراف على شراء الغاز.

واختتم الشاهد حديثه بالإشارة الى ان سيارة اسعاف وصلت ومعها طقم عسكري اخر اخذ المشرف وسط صيحات غضب تطالب بالقصاص من المشرف الذي وصفه الجميع بانه مجرم يستحق اقصى العقاب وانه السبب الرئيسي في وفاة تلك المسكينة.