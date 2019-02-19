دولة خليجية تخرج عن صمتها وتعلن رفضها للعدوان على اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

أكد مسؤول رفيع في سلطنة عمان ، رفض بلاده للعدوان على اليمن.

وأوضح وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي أن سلطنة عُمان تختلف مع دولة الإمارات في مسألة العدوان على اليمن.

وقال في مقابلة مع قناة “روسيا اليوم”: “اختلفنا على مسألة حرب اليمن، ونحن موقفنا واضح ومعلن لا ندفع ولا نتسبب في حروب أو خلافات هم لهم رأي وتطلعات، وكل إنسان له حق في أن تكون عنده تطلعات ولكن نحن نعتقد أن هذه التطلعات يجب أن تكون محكومة”.

ويأتي الاعلان العماني من العدوان على اليمن، كموقف جديد يتسم بالوضوح ، لا سيما بعد تزايد الجرائم الانسانية بحق المواطنيين اليمنيين نتيجة الغارات السعودية والاماراتية على المدنين او الحصار الخانق على اليمن والذي زاد من تدهور الاوضاع الانسانية في البلاد.