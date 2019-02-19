شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول الصور لعملية الإنزال الجوية من التحالف لقبائل حجور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر في جبهة حجور بمحافظة حجة أن طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة نفذ أول عملية إنزال في مديرية كشر دعما لرجال القبائل الذين يخوضون معارك عنيفة ضد ميليشيا الإرهاب والإجرام الحوثية



وحصل سبأ أونلاين على صورة توضح ‏صور للمساعدات التي وصلت ‎كشر بعد أول عملية إنزال جوي لـ ‎التحالف في المديرية حيث

الشحنة مكونة من العقاقير والأدوات الطبية والمؤن الغذائية.