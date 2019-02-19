شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة مؤلمة ومحزنة للغاية ... شاهد كيف ضهرة عائلة قتيل الممدارة ( صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دم العقيد/ علي الذيب أبو مشعل الكازمي نائب مدير أمن عدن واجب العزاء والمواساة لأسرة القتيل الشباب : محمد علي قتيل الممدارة. وقال في زيارة رسمية صباحية لمنزل أسرة القتيل نبلغكم تعازي معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس/ أحمد بن أحمد الميسري وسيادة نائب وزير الداخلية اللواء الركن/ علي ناصر لخشع ومدير أمن عدن اللواء الركن شلال علي شايع وإذا نشاطركم الاحزان على هذا المصاب. وأكد خلال الزيارة تفاعل مدير أمن عدن اللواء الركن/ شلال علي شائع وتفاعله شخصيًا وكافة أجهزة الأمن للتحقيق في القضية البشعة التي هزت عدن متوعدا بمتابعة التحقيقات الأولية.

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