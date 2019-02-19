الرئيس هادي يشيد بمستوى التعاون والتنسيق بين اليمن والولايات المتحدة

اشاد الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بمستوى التنسيق والتعاون بين اليمن والولايات المتحدة الامريكية والدعم لليمن وحكومته الشرعية الذي تجسده دوماً واشنطن في هذا الإطار وفي مختلف المحافل الدولية وآخرها مؤتمر وارسو.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس صباح اليوم للسفير الامريكي لدى اليمن ماثيو تولر.

وطبقا لوكالة "سبأ" أشار هادي الى التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجابهة التحديات والمخاطر التي تهدد اليمن والمنطقة والمتمثلة في تدخلات إيران في المنطقة ودعمها لمليشيا الحوثي الانقلابية ومخاطر التطرف والإرهاب.

وأكد حرصه الدائم على تحقيق السلام الذي يحقن دماء اليمنيين ويضع حداً للأفكار الدخيلة والأجندة التي يحملها الحوثيين والتي لا يمكن قبولها من قبل كافة ابناء اليمن.

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من جانبه ثمن السفير الامريكي جهود فخامة الرئيس الدائمة نحو السلام ..مؤكدا على موقف بلاده الداعم لليمن وشرعيته الدستورية في مواجهة المخاطر والتحديات التي تمثلها إيران على اليمن والمنطقة.

ولفت الى موقف بلاده الواضح في هذا الاتجاه وآخرها ما اسفر عنه نقاشات وإيضاحات مؤتمر وارسو في هذا الصدد بحضور وزير الخارجية الامريكي مايك بامبيو ووزير الخارجية خالد اليماني.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.