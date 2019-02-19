محافظ حضرموت يستقبل وفد الإتحاد العام للخبراء العرب

استقبل محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم بمكتبه بالمكلا وفد الاتحاد العام للخبراء العرب من دول الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والمغرب برئاسة السيد أحمد بن محمد الجروان رئيس الاتحاد .

ورحب محافظ حضرموت بالوفد العربي الذي يزور حضرموت حالياً ، معرباً عن الارتياح لهذا الجمع العربي الأخوي الذي يضم خبراء من دول عربية شقيقة حضروا ليتعرّفوا عن كثب على الوضع في حضرموت التي استطاعت أن تقود معركة ناجحة ضد الإرهاب لتتلوها بمرحلة فرض الأمن والاستقرار وتطبيع الحياة .

ووضع المحافظ الوفد العربي الشقيق أمام صورة الأوضاع في المحافظة إبان سيطرة عناصر تنظيم القاعدة على مدينة المكلا ومدن الساحل وما أحدثته من تدمير لمؤسسات الدولة وإرهاب للمواطنين وتعطيل حركة الحياة ، وما تلاها من انتصار كبير لقوات النخبة الحضرمية بالمنطقة العسكرية الثانية مسنودة بدعم من دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة مما أسهم في تخليص اليمن والمحيط العربي والمجتمع الدولي من هذه البؤرة الخطيرة ، متطرّقاً الى جهود قيادة السلطة المحلية لفرض الأمن والاستقرار الذي تنعم به حضرموت اليوم وتطبيع الحياة في مؤسسات الدولة .

وتطرق المحافظ الى الجهود الحالية لتوفير الخدمات والتنمية والصعوبات التي تواجه السلطة المحلية لضعف الامكانيات والظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة للمواطنين ، وحاجة المحافظة لمساندة جهود دعم المواطنين وعملية التنمية .

معرباً عن خالص الشكر بإسم أبناء حضرموت خاصة واليمن بشكل عام للمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة لقيادتهما الحكيمة لمعركة الحزم التي أفشلت المشروع الفارسي وأعادت اليمن للحضن العربي وللدعم المتواصل لبلادنا .

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بدوره أعرب رئيس الاتحاد العام للخبراء العرب السيد أحمد الجروان عن سعادة الوفد الغامرة بزيارة حضرموت والاطلاع على جهود أبناء المحافظة بالتعاون مع دول التحالف وشركاء اليمن في صناعة الحياة ، معرباً عن الإرتياح لما شاهده الوفد من استقرار أمني واضح بعد دحر تنظيم القاعدة وجهود العمل المتواصلة بهمم عالية لكسر التحدي والانتقال الى مرحلة البناء .

وأكد رئيس الاتحاد العام للخبراء العرب أن الأمة العربية بحاجة ماسة لعودة اليمن الى موقعها الطبيعي ومكانتها العالية في المجتمع الدولي انطلاقاً من تاريخها العظيم وموقعها الاستراتيجي المهم ، مشيداً بما تلعبه دول التحالف العربي من دور فاعل لإفشال المخطط الفارسي وفي سبيل عودة اليمن لمكانها الطبيعي وانتصار الحق على الباطل .

وأوضح الجروان أن وفد الاتحاد العام للخبراء العرب سينقل بأمانة وصدق للمجتمع الدولي وعبر قنواته وشركائه ما لمسه على الواقع بأن هناك شرفاء دحروا الإرهاب وأعطوا درساً للعالم وخلّصوه من بؤرة خطيرة ، وأنهم يبذلون مجهوداً على الأرض ويتحدّون الظروف القاسية بهمم شامخة لحفظ أمنهم وإعادة تطبيع الحياة وعشقهم للسلام وتجاوزهم للظروف الصعبة من أجل البدء بمشوار التنمية والبناء ، وضرورة وقوف الأشقاء العرب والمجتمع الى جانب هذه التطلعات العظيمة لبلد عظيم .

هذا وقام أعضاء الوفد بجولة في أرجاء مدينة المكلا ، متعرّفين على نشاط بعض المرافق الحكومية وجهود إعادة البناء والتنمية.